İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kırıkkale’de kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.


Kaza, Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren M. (20) idaresindeki 06 MKB 32 plakalı otomobil ile Ali R.K. (60) idaresindeki 34 UN 2110 plakalı otomobil kavşakta çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada sürücü Ali R.K. ile yolculardan Betül U. (3) Ömer Faruk U. (3) ve Döndü U. (36) yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.