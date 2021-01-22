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Kaygan yol kazaya neden oldu, 2 yaralı

Kırıkkale’de kaygan yol nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kaygan yol nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza sabah saatlerinde Ankara-Kırıkkale kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ş. idaresindeki 06 CIC 41 plakalı Renault marka otomobil, nemli ve kaygan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında bariyerlere çarptı. Kazada emniyet şeridinde durabilen otomobilin sürücüsü Ö.Ş. ile yolcu olarak bulunan A.U. yaralandı.


Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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