Kaygan yolda kontrolden çıkan araç dereye düştü

Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir otomobilin dereye düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 3 kişi yara almadan kurtulurken sürücü ise hafif yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Kulaksız köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Şahin idaresindeki 50 EU 001 plakalı otomobil, yağmurdan dolayı ıslak olan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü. Gece yarını meydana gelen kazada sürücü yaralanırken diğer 3 yolcu ise yara almadan kurtuldu. Aracın içindeki şahıslar kendi imkanlarıyla çıkarken başka bir araçla yollarına devam ettiler. Büyük çapta maddi hasar meydana gelen otomobil ise bir gün sonra vinç yardımıyla dere yatağından kaldırıldı. Aracın çıkarıldığı sırada ilçe yolunda kısa süreli trafik oluşurken çevredekiler de yardım etti.

Kaza anını anlatan Adem Şahin, “Kazayı ben yaptım. Gidiyordum yeni yağmur başladı. Hatta çocuklara dedim kaygan olur virajlı yollar hızı keselim dedim. Böyle 40-50'ye gelirken şurada hemen kaydırdı toparlayamadım” dedi.