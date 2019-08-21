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Kayıp zabıt katibi 23 gündür aranıyor

Kırıkkale’de 23 gündür haber alınamayan zabıt katibi Ömer Doğan’ı bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, havadan ’drone’ ile karadan da kadavra köpekleriyle birlikte arazide iz sürüyor.

Kırıkkale'de 23 gündür haber alınamayan zabıt katibi Ömer Doğan'ı bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, havadan 'drone' ile karadan da kadavra köpekleriyle birlikte arazide iz sürüyor.


Kırıkkale Adliyesinde zabıt katibi olarak memurluk yapan 2 çocuk babası Ömer Doğan (44), 30 Temmuz'da Balışeyh ilçesine bağlı Dikmen köyündeki Yeniçıkan mevkisinde bulunan yazlık olarak kullandığı evine gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.


Havadan 'drone' ile de arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri; 'Mavi', 'Konuk', 'Oyuk' isimli kadavra ve iz takip köpekleri ile birlikte Yeniçıkan mevkisinde geniş çaplı arama çalışması başlattı.

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