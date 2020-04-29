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Kaymakam Yılmaz ile Başkan Türkyılmaz, pazaryerinde teftişte bulundu

Kırıkkale’nin Yahşihan İlçe Kaymakamı Fatih Yılmaz ve Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Bayraktepe Mahallesi’nde bulunan pazaryerinde teftişte bulundu.

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Kaymakamı Fatih Yılmaz ve Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Bayraktepe Mahallesi'nde bulunan pazaryerinde teftişte bulundu.


Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz ve Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Bayraktepe Mahallesi'ne kurulan pazaryerinde korona virüse karşı alınan tedbirleri inceledi. Pazaryeri girişine yerleştirilen dezenfektan ve maske standından aldıkları maskeleri takarak pazaryerine giren Yılmaz ve Türkyılmaz, burada pazar esnafı ve vatandaşla sohbet etti. Pazaryerindeki tüm tezgahları tek tek gezerek esnafın isteklerini dinleyen Yılmaz ve Türkyılmaz, pazardan alışveriş de yaptılar.


Sosyal mesafeye dikkat edildi


Ayrıca pazaryerinde esnaf olan yaşlı bir kadının Kaymakam Fatih Yılmaz ve Başkan Osman Türkyılmaz'ın yanına gelerek fotoğraf çekinmek istemesi de renkli görüntülere sahne oldu. Sosyal mesafe kuralına uyarak yaşlı kadınla fotoğraf çekinen Yılmaz ve Türkyılmaz, vatandaşlara kurallara uymaları konusunda ricada bulundu.

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