Kaza yapan araçlara çarpmamak için bariyerlere daldı: 2'si çocuk 5 yaralı

Kırıkkale'de kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapan hafif ticari araç sürücüsü, bariyerlere çarptı. Kazada aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 karayolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim A. idaresindeki 06 CEU 691 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde Orhan A. yönetimindeki 06 BVB 108 plakalı tır ile çarpıştı. Aynı yönden gelen Oğuz K. idaresindeki 29 DC 320 hafif ticari araç ile kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan hafif ticari araç, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Oğuz K. (33) ile aynı araçta bulunan Betül K. (25), Güner K. (52), Ömer K. (7) ve Hamza K. (5) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Aynı aileden 2'si çocuk, 5 yaralanın da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada kullanılamaz hale gelen iki araçta, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.