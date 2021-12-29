Kaza yapan otomobil bahçe duvarında asılı kaldı: 3 yaralı

Kırıkkale'de çarpışan iki otomobilden biri takla atarak bahçe duvarında asılı kaldı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bahşılı ilçesi Kırıkkale-Konya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.R.K. idaresindeki 71 EH 684 plakalı Fiat marka otomobil, Ç.Ç. yönetimindeki 71 DR 001 plakalı Volkswagen marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan A.R.K. idaresindeki otomobil, takla atarak yol kenarında bulunan bahçesinin duvarında asılı kaldı. Kazada asılı kalan otomobildeki sürücüsü A.R.K. ve aynı araçtaki T.Y.S. ile diğer otomobilin sürücüsü Ç.Ç. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ters devrilen otomobildeki yaralılar itfaiye ekiplerinin de yardımıyla kurtarıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada hurdaya dönen iki otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.