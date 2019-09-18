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Kaza yapan tırın dorsesindeki gıda maddeleri yola saçıldı: 1 yaralı

Kırıkkale’de seyir halindeki tırın lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken dorsedeki gıda maddeleri de yola saçıldı.

Kırıkkale'de seyir halindeki tırın lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken dorsedeki gıda maddeleri de yola saçıldı.


Kaza, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Sakallı idaresindeki 05 AHH 500 plakalı tır, lastiğinin patlaması sonucu refüje devrildi. Dorsede yüklü olan gıda maddeleri ise yola saçıldı. Olay yerine 112 acil servis ve Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Sakallı, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri, devrilen tırın deposundaki akaryakıtın yola akması nedeniyle muhtemel bir yangına karşı hortumla hazır bekledi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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