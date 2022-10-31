Kazada yaşlı kadın hayatını kaybetti, kocası ağır yaralandı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 70 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybederken, kocası ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 karayolunun 65. kilometresindeki Delice ilçesi Evliyalı köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esen Murat D. idaresindeki 71 ACM 655 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan Mehmet Dikicier (80) idaresindeki 71 AV 647 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Kazada traktör sürücüsü Mehmet Dikicier ağır yaralandı, eşi İtibar Dikicier (70) ise olay yerinde hayatını kaybetti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerinde sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mehmet Dikicier ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemelerin ardından, 70 yaşındaki kadının cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.