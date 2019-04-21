Keskin ilçe halkı güne kar sürpriziyle uyandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde vatandaşlar güne kar sürpriziyle uyandı.

Keskin'de gece saatlerin aralıklarla devam eden yağmur yağışı ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde vatandaşlar güne lapa lapa yağan kar sürpriziyle uyandı. Nisan ayının son haftasına girerken soğuk hava ve kar Kırıkkale'de etkisini artırdı. Yüksek kesimlerde de etkisini arttıran kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı.