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Keskin'de bin 600 adet meyve fidanı dağıtıldı

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde 21-27 Mart Orman Haftası etkinlikleri kapsamında kaymakamlık tarafından bin 600 adet meyve fidanını düzenlenen törenle öğrencilere dağıtıldı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 21-27 Mart Orman Haftası etkinlikleri kapsamında kaymakamlık tarafından bin 600 adet meyve fidanını düzenlenen törenle öğrencilere dağıtıldı.


Keskin Kaymakamlığı tarafından 21-27 Mart Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen törenle bin 600 adet verimi yüksek ve aşılı meyve fidanları öğrencilere dağıtıldı. Çevre bilincinin oluşmasında katkıda bulunmak, doğanın önemi konusunda farkındalık oluşturmak, ailelere ve çocuklara ağaç sevgisini aşılama, insan eliyle bozulan tabiat dengesine dikkat çekmek ve ağaç bakımı ve korunmasını öğrenmek amacıyla dağıtılan meyve fidanları ilçe merkez ve köylerde okuyan öğrencilere, okullara ve kamu kurumlarına dağıtıldı.


Törende konuşan Kaymakam Muammer Köken, “İnsanı, kendi diktiği ağaçtan çıkan meyveyi yemesi kadar mutlu eden şey yoktur. Fidanımla Büyüyorum Projesi'yle; bu fidanlar evlatlarımızla beraber büyüyecek, onlarla beraber gelişecek. Çocuklarımızın yaşları ilerledikçe fidanların kökleri toprağa, boyları göğe doğru yükselecek. Öğrencilerimizin bugün kurduğu hayaller zamanla gerçeğe yaklaştıkça inşallah diktikleri fidanlar ağaçlara, ağaçlar da ormanlara dönüşecek. Ağaç sevgisini kazanmış, sorumluluk sahibi birey olmalarını, çevreye ve doğaya karşı daha duyarlı hale gelmelerine vesile olacak" dedi.

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