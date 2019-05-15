Keskin'de 'Gençlik Yürüyüşü'

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında 'Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüşte 40 kişilik ekipten oluşan davulcu ve zurnacı eşlik etti.

15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası nedeniyle Gençlik Hizmetleri ve Spor Keskin İlçe Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nce gerçekleştirilen yürüyüşe öğrenciler açtıkları Türk bayrağı ile katıldı. Keskin Kaymakam vekili ve aynı zaman Keskin Belediye Başkan Vekili Osman Akbaş vatandaş ve öğrencilerle birlikte ellerinde Türk bayrakları ile Atatürk Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe 40 kişilik ekipten oluşan davulcu ve zurnacı da eşlik etti. Burada, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program sona erdi.