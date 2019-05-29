Keskin'de ilçe halkı AK Parti binası önünde toplandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 2 Haziran seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar AK Parti teşkilatı binası önünde toplandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YKS) tarafından kısıtlı seçmene oy kullandırıldığı gerekçesiyle 31 Mart seçimlerinin 2 Haziran'da yenilenme kararı alındığı Keskin ilçesinde vatandaşlar AK Parti İlçe Teşkilatı önünde toplanarak, birlik ve beraberlik gösterisi yaptı. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da Keskin ilçesinde seçim çalışmalarına katılarak, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geliyor.

2 Haziran'da yapılacak olan Keskin seçimi öncesi ilçede vatandaşlarımızla bir araya geldiklerini ifade eden Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Adayımız Dede Yıldırım'a hemşehrilerimizden destek istedik. Destek veren tüm hemşehrilerimde teşekkür ediyorum. İnşallah zafer AK Parti'nin olacaktır" dedi.

Yaklaşık 1 aydır ilçede kamp kuran AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen ise seçim çalışmalarını sürdürüyor. Dağdelen, “Keskin'de zafer sesleri yükseliyor. 2 Haziran'a sayılı gün kala hemşehrilerimiz AK Parti ve adayımız Dede Yıldırım etrafında adeta kenetlendi. Pazar günü seçimden başarı ile çıkacağız Allah'ın izniyle” şeklinde konuştu.