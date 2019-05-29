İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Keskin'de ilçe halkı AK Parti binası önünde toplandı

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde 2 Haziran seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar AK Parti teşkilatı binası önünde toplandı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 2 Haziran seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar AK Parti teşkilatı binası önünde toplandı.


Yüksek Seçim Kurulu (YKS) tarafından kısıtlı seçmene oy kullandırıldığı gerekçesiyle 31 Mart seçimlerinin 2 Haziran'da yenilenme kararı alındığı Keskin ilçesinde vatandaşlar AK Parti İlçe Teşkilatı önünde toplanarak, birlik ve beraberlik gösterisi yaptı. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da Keskin ilçesinde seçim çalışmalarına katılarak, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geliyor.


2 Haziran'da yapılacak olan Keskin seçimi öncesi ilçede vatandaşlarımızla bir araya geldiklerini ifade eden Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Adayımız Dede Yıldırım'a hemşehrilerimizden destek istedik. Destek veren tüm hemşehrilerimde teşekkür ediyorum. İnşallah zafer AK Parti'nin olacaktır" dedi.


Yaklaşık 1 aydır ilçede kamp kuran AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen ise seçim çalışmalarını sürdürüyor. Dağdelen, “Keskin'de zafer sesleri yükseliyor. 2 Haziran'a sayılı gün kala hemşehrilerimiz AK Parti ve adayımız Dede Yıldırım etrafında adeta kenetlendi. Pazar günü seçimden başarı ile çıkacağız Allah'ın izniyle” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.