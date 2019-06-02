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Keskin'de oy verme işlemi devam ediyor

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart’taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen 1 belde ve 3 ilçeden biri olan Keskin ilçesinde oy verme işlemi devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen 1 belde ve 3 ilçeden biri olan Keskin ilçesinde oy verme işlemi devam ediyor.


Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde sandıkların kurulduğu eğitim kurumlarında seçmenler tarafından oy verme işlemi devam ederken, oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek.

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