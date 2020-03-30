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Keskin'de servis araçları dezenfekte ediliyor

Kırıkkale’nin Keskin Belediyesi ekiplerince, ilçe genelindeki servis araçları Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışmaları sürdürülüyor.

Kırıkkale'nin Keskin Belediyesi ekiplerince, ilçe genelindeki servis araçları Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışmaları sürdürülüyor.


Keskin'de belediye ekipleri tarafından yapılan dezenfekte çalışmalarının Korona virüs ve benzeri salgın hastalıklara karşı servis araçlarındaki riski azaltmaya yönelik olduğu belirtildi. Ekipler, özellikle yolcuların oturduğu koltukları ve tutamaçları dezenfekte etti. Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, "Korona virüs tedbirleri kapsamında ekiplerimizin dezenfekte çalışmaları sürdürülüyor. Ekiplerimiz plan dahilinde aralıksız çalışmalarına devam ediyor" dedi.


Ayrıca ilçede dezenfekte çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.

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