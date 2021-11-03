Kılıçdaroğlu, Kırıkkale'de vatandaşlarla çay içti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde vatandaşlarla sohbet edip çay içti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat'a katıldığı program dönüşünde Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde yol güzergahı üzerinde vatandaşları selamladı. Vatandaşların daveti üzerine Kılıçdaroğlu, yol üzerindeki bir kıraathanede çay içti. Daha sonra Kılıçdaroğlu, bir süre sohbet ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.