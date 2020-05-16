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Kimsesizlerin mezarları yaptırıldı

Kırıkkale’nin Bahşılı Belediyesi, ilçedeki kimsesizlerin mezarlarını yaptırdı.

Kırıkkale'nin Bahşılı Belediyesi, ilçedeki kimsesizlerin mezarlarını yaptırdı.


Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, Ramazan ayında güzel bir vefa örneğine imza attı. Başkan Tekin, ilçe mezarlığındaki kimsesizlerin mezarlarını düzenleterek mezar taşı yaptırdı. Kimsesizlere mezar taşı yaptıran Başkan Tekin, bu davranışı ile büyük takdir kazandı. Kabirlerin yapımını bizzat takip eden Başkan Tekin, birçok kişiden de hayır duası aldı. Çalışmayla ilgili bilgi veren Başkan Tekin, “Yıllardır mezarı yapılmayan kimsesizlerin mezarları yapıldı” dedi.

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