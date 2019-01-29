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Kiralık araçta intihar

Kırıkkale’de bir genç, kiraladığı aracın içinde silahla intihar etti.

Kırıkkale'de bir genç, kiraladığı aracın içinde silahla intihar etti.


Olay, Kırıkkale-Kayseri karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Duman (33) isimli bir genç kiraladığı 34 AJG 977 plakalı otomobilin içinde kendisini başından vurarak intihar etti. Çevredeki vatandaşlarca 112'ye ve polise haber verildi. Sağlık görevlileri otomobilin içindeki kişinin başından ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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