İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kırıkkale aşılamada 'mavi' kategoriye geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırıkkale’nin ikinci doz aşılamada yüzde 75 seviyesini aşarak ’mavi’ kategoriye geçtiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırıkkale'nin ikinci doz aşılamada yüzde 75 seviyesini aşarak 'mavi' kategoriye geçtiğini duyurdu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kırıkkale'nin korona virüs ikinci doz aşılmasında yüzde 75 seviyesini geçtiğini açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Kırıkkale ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız" ifadesine yer verdi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.