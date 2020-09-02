Kırıkkale BA, Ankara'da kampa girdi

Lig ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, 2020-2021 sezonu öncesinde Ankara'da kampa girdi.

Lig ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadoluspor Futbol Takımı, 2020-2021 sezonu öncesinde Ankara'da bulunan özel bir otelde kampa girdi. Teknik Direktör Hasan Basri Kara yönetiminde 24'ü futbolcu olmak üzere toplam 30 kişilik ekip, kamp yaptıkları otelde sabah antrenmanına çıktı. Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan sabah antrenmanı, çift kale maç ile tamamlandı.

Kırmızı-lacivertli ekibin sezon hazırlıklarına 16 Eylül'den itibaren Kırıkkale Başpınar Tesisleri'nde devam edeceği kaydedildi.