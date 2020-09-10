Kırıkkale BA Teknik Direktörü Kara: “Takımımızı iyi bir seviyeye taşıyacağız”

Lig ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, 2020-2021 sezonu öncesinde Ankara'da kamp hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Hasan Basri Kara, takımı iyi bir seviyeye taşıyacaklarını söyledi.

Lig ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadoluspor'da Teknik Direktör Hasan Basri Kara, 17 takımlı 4. Grup'ta yer alan takımların güçlü olduğunu ifade ederek, ligde kalıcı olabilmek için her türlü mücadeleyi vereceklerini belirtti.

“Grubumuzdaki rakiplerimiz güçlü”

Takımı daha iyi bir seviyeye taşıyacaklarını kaydeden Kara, “Allah nasip ederse 17 takımlı 4. Grup'ta oynayacağız. Grubumuzdaki rakiplerimiz güçlü iyi takımlar mevcut. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor'un 3. Lig'de kalıcı olması için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Şu anda kamptayız, 17 gündür çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Takımımızı da daha iyi bir seviyeye taşıyacağımıza inanıyoruz. İnşallah taraftarlarımız için bu lig, güzel ve keyifli geçer” diye konuştu.

“Antrenmanlarımızı yapıyoruz”

Kamptaki çalışmalardan da bahseden Kara, “Şu anda kuvvet ve dayanıklılık antrenmanları yapıyoruz. Bununla birlikte topla antrenmanlarımızı yapıyoruz. Herkesin keyif alacağı, seyircili maçların oynanacağı zaman da taraftarlarımıza güzel bir futbol izletmek için çalışmalarımız bu yönde devam ediyor” dedi.

Kara, “Geçen sezondaki gibi bize inanan güvenen taraftarlarımızdan sabırla bu inancı göstermelerini diliyoruz. İnşallah biz başarılı olacağımıza inanıyoruz. Allah muvaffak etsin inşallah” ifadesini kullandı.