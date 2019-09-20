İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırıkkale BA'da Ziraat Türkiye Kupası maçı hazırlıkları

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Kırıkkale BA, Ziraat Türkiye Kupası’nda Gazişehir Gaziantep FK ile 26 Eylül Perşembe günü kendi sahasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Kırıkkale BA, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gazişehir Gaziantep FK ile 26 Eylül Perşembe günü kendi sahasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.


Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yükselen Kırıkkale Büyük Anadoluspor, 26 Eylül Perşembe günü kendi sahasında Süper Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep FK ile karşı karşı gelecek. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklama da, Başpınar Tesislerinde Teknik Direktör Hasan Basri Kara yönetiminde yapılan antrenmanın yaklaşık 3 saat sürdürüldüğü bildirildi.


Hem Karadeniz Ereğli hem de Gazişehir Gaziantep karşılaşmalarına 3 puan parolası ile çıkacaklarını ifade eden Kara, "Bu sezonda iyi oynayarak alacağımız puanlarla Kırıkkale Büyük Anadolusporu zirveye taşıyacağız. Hazırlık maçlarında olduğu gibi Ziraat Türkiye Kupasında da önemli sonuçlar aldık, almaya da devam edeceğiz. Hafta sonu Karadeniz Ereğli maçında 3 puanı alacağız ve Gazişehir Gaziantep maçına da moralimiz yüksek olarak sahaya çıkacağız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.