Kırıkkale BA'da ziyaretler yasaklandı

Misli.com TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Dünyayı ve ülkemizi saran Covid-19 vakalarının artması ve TFF'nin yeni alacağı kararlar üzerine takımımızın sağlığını daha çok korumak adına yapılacak tüm antrenman ve tesis ziyaretlerimiz yasaklanmıştır. Siz taraftarlarımıza ve sporsever halkımıza ilginiz için teşekkür ediyoruz" ifadesi kullanıldı.