İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırıkkale BA'da ziyaretler yasaklandı

Kırıkkale Büyük Anadoluspor, korona virüs tedbirleri kapsamında tesis ve antrenmanlarda ziyaretçi kabulünün yasaklandığını bildirdi.


Misli.com TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Dünyayı ve ülkemizi saran Covid-19 vakalarının artması ve TFF'nin yeni alacağı kararlar üzerine takımımızın sağlığını daha çok korumak adına yapılacak tüm antrenman ve tesis ziyaretlerimiz yasaklanmıştır. Siz taraftarlarımıza ve sporsever halkımıza ilginiz için teşekkür ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.