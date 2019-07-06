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Kırıkkale Belediyesi, çöp aracı filosunu yeniledi

Kırıkkale Belediyesi, katı atık toplama işlerinde kullandığı 24 araçlık filosunu, son teknolojiyle donatılmış çevre dostu araçlarla yeniledi.


Kırıkkale Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görücüye çıkartılan araçların tanıtım töreninde; kurbanlar kesilip, dualar edildi. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, direksiyon başına geçerek çöp kamyonunu kullandı. Temizlik çalışmalarının daha düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için son teknolojiyle donatılmış çevre dostu 24 araç “Temiz Kırıkkale” için hizmet vermeye başladı.


Çöpün yerde kalma süresi minimuma indirecek araçları kamuoyuna tanıtan Başkan Saygılı, “Bugün mutlu bir gündeyiz. Kırıkkale Belediyesi araç filosunu genişlettik. Bugün 24 tane temizlik aracını kendi bünyemize kattık. Allah inşallah kaza bela vermeden Kırıkkale halkına hizmet edebilmeyi bize nasip eder” dedi.


Törene; Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, temizlik işleri personeli ve davetliler katıldı.

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