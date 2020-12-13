Kırıkkale Belediyesi dezenfekte ekibi çalışmalarını sürdürüyor

Cadde ve sokakların yanı sıra vatandaşların gönül rahatlığı ile kullanabilmeleri için Yüksek İhtisas Hastanesi çevresinde de kapsamlı çalışma gerçekleştirildi.

Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, çarşı merkezi ve mahalle ara ve sokaklarında yıkama ve dezenfekte işlemlerini programlı olarak sürdürüyor. Vatandaşlar için daha sağlıklı ortamlar oluşturmak adına özverili olarak çalışmalarını sürdüren ekipler, sabahın erken saatlerinde başladıkları yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarına kısıtlama günleri olan hafta sonu da ara vermeden devam etti.

Periyodik olarak devam ediyor

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı sokak ve caddeler, ekiplerce belirli periyotlarla yıkanarak dezenfekte edilmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar ile vatandaşların gönül rahatlığıyla kullanabileceği alanlar oluşturuluyor. Kısıtlamanın olduğu günlerde de yıkama araçlarının mesai saatlerinde güçlükle girdiği yerlerde kapsamlı temizlik gerçekleştirdi. Minibüs bekleme durağında başlayan çalışmalara Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve çevresinde yapılan kapsamlı temizlik ve yıkama ile devam edildi.

Yapılan dezenfekte çalışmalarını değerlendiren Kırıkkaleli vatandaşlar, belediyenin faaliyetlerine tam not vererek özveri ile çalışan temizlik işleri ekiplerine de ayrıca teşekkür etti.