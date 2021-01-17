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Kırıkkale Belediyesi kar ve buzlanmaya karşı 24 saat görevde

Kırıkkale Belediyesi, şehir merkezinde kar yağışı ve buzlanmadan dolayı vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için 24 saat tuzlama, solüsyon ve kar kürüme çalışması yapıyor.


Kırıkkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile çevre yollarında buzlanmaya karşı tuzlama ve solüsyon çalışmalarını sürdürdü. Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 5'lere kadar düşmesiyle yollarda buzlanmalar meydana geldi. Buzlanmanın olduğu kent merkezindeki cadde ve sokaklar ile 43 ilin bağlantı noktalarındaki ana arterlere ait karayollarında tuzlama ve solüsyon uygulaması yapıldı.

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