Kırıkkale Belediyesi kışa hazır

Olumsuz kış şartlarından vatandaşların en az şekilde etkilenmesi için tüm hazırlıkları tamamlayan belediye ekipleri, bin 500 ton tuz, 100 ton solüsyon malzemesi stoklayan Fen İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri 3 solüsyon aracı, 3 greyder, 3 kamyon ve 6 kepçe, 2 tuzlama aracı, 8 adet dekoloder, 3 adet yükleyici olmak üzere 100 kişilik ekiple kış ayında hizmet verecek.

Belediye olarak gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Kar yağışı, buzlanma ve diğer olumsuzluklara zamanında müdahale etmek için gerekli tedbirleri aldık. Tuz ve solüsyon malzemesi stokladık. Solüsyon aracı, greyder, kamyon, kepçelerimiz ve karla mücadele ekibimiz kış aylarında yaşanılacak olumsuz durumlara karşı hazır" dedi.