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Kırıkkale Belediyesi 'korona virüse' karşı tedbirlerini sürdürüyor

Kırıkkale Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.


Kırıkkale Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran korona virüse karşı önlemler alarak hijyen çalışmalarını sürdürüyor. İnsanların ortak kullanım alanları olan okullar, ibadethaneler, parklar, servis araçları ve duraklarda ilaçlama çalışması yapılıyor. Ekipler, birçok ortak kullanım alanını dezenfekte ederek vatandaşların tedirgin olmalarının önüne geçiyor. Gerçekleştirilen çalışmalara virüs tehdidi atlatılana kadar periyotlar halinde devam edileceği bildirildi. Vatandaşların, Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarını dikkate almaları, günlük yaşantılarda da hijyene özen ve önem göstermeleri gerektiği belirtildi.

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