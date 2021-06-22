Kırıkkale Belediyesi personeline Covid-19 aşıları uygulanıyor

Kırıkkale Belediyesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı tüm çalışanların aşı randevusunu açmasının ardından personelinin aşıya kolay ulaşmalarını sağlamak için toplu aşılama uygulaması başlattı. Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personeller Kırıkkale Belediyesi Temizlik Müdürlüğü bahçesinde kurulan aşı noktasında sağlık personeli tarafından titizlikle aşılanmaları sağlandı.

Yerinde aşı uygulaması hizmetinden memnun olduklarını belirten personeller, aşıya ulaşmada kolaylık sağlayan Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine ve imkan sağlayan Başkan Saygılı'ya teşekkür etti.

Aşılanmanın yaygınlaşması ve yaş grupları ile çalışan grupların genişletilmesi ile birlikte tüm çalışanların aşıya ulaşımlarının kolaylaşmasını amaçladıklarını belirten Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Çalışanlarımızın aşılanmaya gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyorum. Aşılanan kitlenin çoğalması ve toplumsal bağışıklığın gelişmesi ile daha sağlıklı ve güzel günlere ulaşacağımıza inanıyorum. Bu vesile ile fedakar sağlık çalışanlarına üstün gayretlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.