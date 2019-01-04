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Kırıkkale Belediyesi personeline sosyal denge tazminatı

Kırıkkale Belediyesi ile Bem-Bir-Sen Kırıkkale İl Şubesi arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.

Belediyede çalışan memurların maaşlarına ek brüt olarak 619 TL yansıtılacak.


Belediye binasında düzenlenen toplantıda konuşan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Ocak 2019 geçerli olmak üzere maaşlara ek brüt 619 TL, sosyal denge tazminatı anlaşmasının tüm memurlara hayırlı olması temennisinde bulundu.


Başkan Saygılı, “Benim için ilk mesele çalışanımızın hakkını ödemek olmuştur. Almış olduğunuz ücretler hayırlı olsun. Sendika ile yaptığımız görüşmeler sonucu Ocak 2019 geçerli olmak üzere maaşlara ek olarak brüt 619 TL sosyal denge tazminatı alacaksınız. Biz her zaman çalışanımızdan yana bütçemizi kullanıyoruz” dedi.


Yapılan konuşmaların ardından Bem-Bir Sen Kırıkkale İl Şube Başkanı Tunçay Bulut ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı sosyal denge tazminatı sözleşmesini imzaladı. Memurlar ise Başkan Saygılı'ya teşekkür etti.

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