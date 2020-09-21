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Kırıkkale Belediyesi'nden 81 ildeki 81 okula 'süt şekeri'

Kırıkkale Belediyesi, okulların açıldığı ilk gün 81 ildeki 81 okula ’süt şekeri’ gönderdi.

Kırıkkale Belediyesi, okulların açıldığı ilk gün 81 ildeki 81 okula 'süt şekeri' gönderdi.


Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, twitter hesabından yapmış olduğu açıklamada, “Sayın Bakanım @ziyaselcuk, söz verdiğimiz gibi 81 ilde 81 okula ilimizin tadı 'süt şekeri'ni yola çıkarttık. Okullarını çok özleyen yavrularımıza ilk teneffüs ziliyle çifte mutluluk yaşatıyoruz. Çocuklarımıza afiyet olsun" ifadesini kullandı.


Saygılı, “Hayatları boyunca unutmayacakları bir dönem yaşıyorlar. Günlerce okullarından uzak kaldılar. Arkadaşlarını, öğretmenlerini, okul sıralarını özlediler. Milli Eğitim Bakanlığı'mız çocuklarımızı salgından korumak için eğitim-öğretime ara vermişti. Kademeli olarak çocuklarımız tekrar sıralarını yavaş yavaş kontrollü şekilde doldurmaya başlıyor. Bizde Milli Eğitim Bakanı'mızın ilk ders günü ilk teneffüsün 40 dakika olacağı yönündeki mesajına kayıtsız kalmayarak ilimizin markası olan 'süt şekeri'ni 81 ilde 81 okula gönderme sözü vermiştik. Bu sözümüzü okullar açılmadan yerine getiriyor ve 81 ilde belirlediğimiz 81 okula 'süt şeker'ini ulaştırmak için yola çıkarttık” dedi.

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