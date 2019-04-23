Kırıkkale Belediyesi'nden çocuklara oyun parkuru

Kırıkkale Belediyesi Büyükşehir Parkı'ndaki çimlik alana 23 Nisan'da çocukların eğlenebileceği bir oyun parkuru kurdu. Çocuklar ve aileleriyle parkta bir araya gelen Kırıkkale Belediye başkanı Mehmet Saygılı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Çocuklarla birlikte balon uçurtan Başkan Saygılı, onların eğlencesine ortak oldu. Çocuklara özel oyun parkuru için veliler ise Başkan Saygılı'ya teşekkür etti.