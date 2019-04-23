İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kırıkkale Belediyesi'nden çocuklara oyun parkuru

Kırıkkale Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara oyun parkuru kurdu.


Kırıkkale Belediyesi Büyükşehir Parkı'ndaki çimlik alana 23 Nisan'da çocukların eğlenebileceği bir oyun parkuru kurdu. Çocuklar ve aileleriyle parkta bir araya gelen Kırıkkale Belediye başkanı Mehmet Saygılı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Çocuklarla birlikte balon uçurtan Başkan Saygılı, onların eğlencesine ortak oldu. Çocuklara özel oyun parkuru için veliler ise Başkan Saygılı'ya teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.