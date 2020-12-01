Kırıkkale Belediyesine 30 ton dezenfektan hibe edildi

Kırıkkale Belediyesi'ne özel bir şirket tarafından 30 ton dezenfektan hibe edildiği bildirildi.

Kırıkkale Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı'nın girişimleri sonucunda Ankara'da faaliyet gösteren Sefa Kimya Petrol Ürünleri Şirketi tarafından 30 ton dezenfektan hibe edildi. Korona virüs ile mücadele kapsamında belediyemiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Cadde, Sokak, İşyerleri, toplu taşıma araçları, ticari taksiler, pazar yerleri ve parklarda çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı firma yetkililerine teşekkür etti. Firma yetkilileri, korona virüs ile mücadelede desteklerini her zaman sürdürecek" ifadesi kullanıldı.