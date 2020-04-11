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Kırıkkale büyükşehir olmadığı halde yasağa uydu

Kırıkkaleli vatandaşlar Zonguldak dahil 30 büyükşehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağının kapsamı dışında olmalarına rağmen "evde kal" çağrısına büyük ölçüde uyuyor.

Kırıkkaleli vatandaşlar Zonguldak dahil 30 büyükşehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağının kapsamı dışında olmalarına rağmen "evde kal" çağrısına büyük ölçüde uyuyor.


İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Zonguldak dahil 30 büyükşehirde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kırıkkaleli vatandaşlar sokağa çıkma yasağı kapsamında olmamalarına rağmen hafta sonunda evlerinde kalmayı tercih etti. Vatandaşların evlerinde kalması sonucu başta Cumhuriyet Meydanı ve Zafer Caddesi olmak üzere kentteki işlek bölgeler sessizliğe büründü.


Öte yandan geçen günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya üzerinden paylaşmış olduğu "Bu filmin kahramanları günü evde geçirenlerdir" isimli videoda Kırıkkale de yer almıştı.

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