Kırıkkale jandarmasından huzur ve güven uygulaması

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca kent genelindeki sorumluluk sahasında 'huzur ve güven uygulaması' gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından sorumluluk sahasında 66 unsur ve 202 personelin katılımı ile 12.00 ile 23.00 saatleri arasında 'huzur ve güven uygulaması' icra edildi. Uygulamalar kapsamında yapılan kontrollerde bin 10 şahıs sorgulandı. Haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 6 şahıs yakalanırken 1' şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca 5 araca da toplamda 12 bin 396 TL idari para cezası uygulandı.