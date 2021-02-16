İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırıkkale-Kayseri karayolunda 15 araçlı zincirleme trafik kazası

Kırıkkale-Kayseri karayolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle meydana gelen 15 araçlı zincirleme trafik kazasında 4 saat aradan sonra yeninden ulaşıma açıldı.


Kırıkkale'de gece saatlerinde kuvvetini arttıran yoğun kar ve tipi kısa sürede etkisini gösterdi. Kırıkkale-Kayseri kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında; 3 tır, 1 tanker, 1 yolcu otobüsü, 1 kamyonet, 2 minibüs ve 6 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde çok sayıda trafik polisi görev yaptı. Kayseri karayolu, 4 saatlik küreme ve tuzlama çalışmaları ve araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.


Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, yolları ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.