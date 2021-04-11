İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırıkkale-Kayseri karayolunda yoğun sis ve kar etkili oldu

Kırıkkale-Kayseri karayolunda yoğun sis ve kar ulaşımı olumsuz etkiledi.


Kırıkkale-Kayseri karayolu üzerindeki Keskin ilçesinde etkili olan yoğun sis ve kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü. Sürücüler kar, tipi ve sis nedeniyle güzergahta dikkatle ilerledi. Bazı sürücüler de dinlenme tesislerinde mola vererek sisin etkisinin azalmasını bekledi.


Keskin ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde kar yağışı sürerken, kar yağışı ve sisli hava drone ile havadan görüntülendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.