Kırıkkale, "Konsept Nüfus Müdürlüğü" projesini ilk tamamlayan il oldu

Ülke genelinde uygulanan “Konsept Nüfus Müdürlüğü” projesini ilçeleriyle birlikte ilk tamamlayan il Kırıkkale oldu.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi, iş ve işlemlerin daha hızlı sonuçlanabilmesi amacıyla “Konsept Nüfus Müdürlüğü” çalışmasıyla Kırıkkale'deki nüfus müdürlüklerinin hem modernleşmesini hem de aynı standartta olmasını sağladı.

Kırıkkale merkez ve 8 ilçenin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü binası yeniden tasarlandı. Böylece “Konsept Nüfus Müdürlüğü” ile nüfus müdürlüklerinin standartlaştırılması, vatandaşların daha ferah ve konforlu hizmet sunulmasının yanında üçü bir yerde uygulaması kapsamında T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi işlemlerinde daha etkin ve hızlı şekilde hizmet veriliyor. İşlemler artık daha hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşuyor.

Konsepti ilk tamamlayan Kırıkkale oldu

Kırıkkale Valiliğine teşekkür mesajı yayımlayan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, yaptığı yazılı açıklamada, “Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun ufuk projelerinden ‘Konsept Nüfus Müdürlüğü' projesine Kırıkkale il ve merkez ilçe nüfus başta olmak üzere tüm ilçeleri ile dahil olan ilk ilimiz oldu. Kırıkkale valimiz başta olmak üzere tüm ekibine minnettarız” dedi.

İHA muhabirine konuşan Kırıkkale İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Şinasi Kaya, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde konsept çalışmalarını tamamladığını söyledi.

"Daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmak üzere konsept oluşturuldu"

Merkez ilçe ile diğer 8 ilçe nüfus müdürlüğünde konsept çalışmalarının tamamlanmasıyla vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirten Kaya, “Nüfus kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla nüfus müdürlüklerinde yenileme çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmak üzere yeni nüfus müdürlüğü konsepti oluşturulmuştur. Konsept nüfus müdürlüğü uygulamasıyla çağdaş, konforlu, kurumsal kimliği ön planda tutulduğu yeni çalışma alanları tasarlanmıştır. Konsept nüfus müdürlüğü tasarlanırken vatandaşlarımızın doğru ve yönlendirici bilgiye ulaşabilecekleri danışma alanı, çalışma alanları içerisinde konumlandırılan bekleme alanları, bölmeleri ile birbirinden ayrılmış ergonomik ve estetik başvuru masaları kullanılmıştır” diye konuştu.

Kaya, “Pandemi tedbirleri kapsamında müdürlüklerimizde masalarımıza siperlik, dezenfektan ve mesafe levhaları konulmuştur. Konsept çalışmalarından dolayı sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya şükranlarımızı arz ediyoruz” ifadesini kullandı.