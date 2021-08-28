İhlas Haber Ajansı

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Kırıkkale 'mavi' renge çok yakın

Sağlık Bakanlığı "Covid-19 Aşı Bilgilendirme Platformu" haritasına göre; aşılamada yüzde 74,4 oranına kadar yükselen Kırıkkale’nin, "mavi" renge dönüşmesine çok az kaldı.

Sağlık Bakanlığı "Covid-19 Aşı Bilgilendirme Platformu" haritasına göre; aşılamada yüzde 74,4 oranına kadar yükselen Kırıkkale'nin, "mavi" renge dönüşmesine çok az kaldı.


Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre; Kırıkkale, nüfusunun yüzde 74,4'ü birinci doz aşılarını tamamladı. Şimdiye kadar kentte toplam uygulanan aşı sayısı ise 315 bin 786 oldu. Kırıkkale Valiliği, sosyal medya hesabından vatandaşlara "aşı" çağrısı yaptı.


Açıklamada, "Kırıkkale ilk doz aşılanma yüzdesi 74,4. Maviye artık çok daha yakınız. Aşı olalım, kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım" ifadesi kullanıldı.

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