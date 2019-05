Kırıkkale PMYO'da mezuniyet coşkusu

Kırıkkale PMYO'da 2 senelik eğitimlerini tamamlayan 488 polis adayı için mezuniyet töreni yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program protokol konuşmalarıyla devam etti. Dönem 1.'si olan öğrenci tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, dereceye giren polis adaylarına ödüllerini verdi.

Törende konuşan Vali Sezer, “Bugün evlatlarının mezuniyet mutluluğunu paylaşmak üzere burayı şereflendiren çok kıymetli polis ailelerimiz ve aynı şekilde bugün mezun olarak bu onurlu mesleği ilk adım atacak olan kıymetli polis arkadaşlarımız hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Ülke olarak hem baharı hem rüzgârı hem de neşeyi görmüş bir milletiz. Bizim sürekli güçlü olmamız gerekiyor. Biz millet olarak şunun bilincindeyiz; eğer biz tökezlersek bir daha ayağa kalkmayı biliriz. Onun için bugün ve bugünden sonra mezun olacak ve bu ülkeye güç katacak bugünkü mezun olan arkadaşlarımız polislerimiz gibi vatansever, milletsever kardeşlerimize sürekli ihtiyacımız olacaktır. Bizim geleceğe yönelik ümidimiz bugünkü arkadaşlarımızdır. Bugün ailelerimiz çocuklarının mutluluğunu paylaşmak için buradalar. Her aileye her anneye her babaya öyle bir mutluluk nasip etmeye Allah o için çocuklarınızla ne kadar gurur duysak azdır çocuklarınız da sizin gibi anne ve babaları sizin gibi bir aileleri olduğu için sizlerle her zaman gurur duyacaklardır” dedi.

Konuşmaların ardından polis adayları yemin etti. Törenin ardından öğrenciler sevinçlerini kep atarak kutladı. Öğrenciler, törenlerin bitmesinin ardından aileleriyle kucaklaşarak büyük sevinç yaşadı. Bazı ailelerde gözyaşlarına hakim olamadı.