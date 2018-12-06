Kırıkkale Üniversitesinde projeler masaya yatırıldı

Dr. Ersan Aslan, 3 aylık faaliyet raporunu aktararak; kısa dönem, orta vade ve uzun dönem deki projeler hakkında bilgiler verdi.

Kırıkkale Üniversitesi Toplantı Salonunda basın mensuplarına üniversitenin 3 aylık faaliyet raporunu sinevizyon gösterisinde bilgiler aktaran Kırıkkale Üniversitesi Prof. Dr. Ersan Asla, UNİKOP, Avrasya İpekyolu, Merkezi Asya Üniversiteler Birliği kapsamında 210 üniversite ile anlaşma yapıldığını söyledi.

Sinevizyon aracılığıyla faaliyetlerin konu başlıklarını aktaran Aslan, konuşmasında şunlara yer verdi:

“Uluslararası anlaşma sayısını artırarak, öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini arttırılacağını 300 milyon gönül coğrafyamızda Kırıkkale'nin adını duyuracağız. Birinci sınıf öğrencilerinin şehir ile bütünleşmesini sağlamak amacıyla belediye ile proje yapacağız. Özel eğitime muhtaç çocuklarımız için en az bir projeyi hayata geçireceğiz. Engellilere hiperterapi için ve öğrencilerimize yönelik Veteriner Fakültesi Birincilik Tesisini kurmayı hedefliyoruz. Silah İhtisas OSB'ye savunma sanayi şirketlerinin yatırım yapması için girişimlerde bulunacağız. Kırıkkale Tarihi Mekanlar Bahçesini oluşturacağız.”

Uzun vadeli projeler hakkında da bilgiler veren Aslan, “Yayın istatistiklerini dünya standartlarına çıkartacağız. TUBİTAK Girişim ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde ilk 50'ye girmeyi hedefliyoruz. Şu andaki var olan uluslararası anlaşma sayısını arttıracağız. Sanayi ilişkilerini proje bazlı çalışmaya oturtacağız inşallah” diye konuştu.