Kırıkkale Valiliği yağış sonrasındaki bilançoyu açıkladı

Kırıkkale'de dün akşam saatlerinde sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçelerde de etkili olan şiddetli yağışlardan biriside Sulakyurt ilçesinde yaşandı. Kırıkkale Valiliği, yağışların hafta boyunca devam edeceğini belirterek vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları hususunda uyarılarda bulundu.

Kırıkkale il genelinde dün akşam saatlerinde sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kırıkkale Valiliği, Sulakyurt'ta şiddetli yağış sonrasındaki bilançoyu açıkladı.

Sulakyurt ilçesindeki bilanço şu şekilde:

"Deredüzü, Ambardere, Yağbasan, İmamoğluçeşmesi, Koruköy, Akkuyu ve Çayoba köylerinde zarara yol açan yoğun yağışlar sonucunda İmamoğluçeşmesi köyünde evlerinde mahsur kalan 3 aile kurtarıldı. Hayvan otlatmaya gidip dönmediği ihbar edilen Muzaffer Uysal (80) yapılan arama çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu. İlçe merkezinde bazı köprülerde hasar ve kısmi yol çökmesi yaşandı. Tarım arazileri bölgesel olarak su altında kaldı. Yollarda, çamur ve taş birikmesine bağlı kapanmanın yanı sıra dere taşması, köprü ve dere geçişlerinde hasar meydana geldi."

Can kaybı ve yaralanan vatandaşın olmadığını belirten Valilik, olayın hemen ardından İl Özel İdaresi, AFAD ve DSİ 56. Şube Müdürlüğüne ait araç ve ekipler Sulakyurt ilçesine yönlendirildiğini ve yağmur sonrasında ekipler, hasar tespit çalışmaları sürdürüldüğünü bildirdi.

Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre yağışların hafta boyunca devam edeceği belirtildiğinden vatandaşlarımızın özellikle dere yatakları ve nehir kenarlarından uzak durmaları ve tedbirli olmaları can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir" uyarısı yapıldı.