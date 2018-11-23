Kırıkkale Valiliğinden 61 öğrencinin zehirlendiği özel okula soruşturma

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 61 öğrencinin sağlık durumunun iyi oluğunu bildirdi. Kırıkkale Vali Yardımcısı Emin Alıcı, okulda olayla ilgili olarak okulda incelemelerde bulundu. Okulun yemek hazırlanan bölümünden ve ilgili noktalardan laboratuvara gönderilmek üzere gıda ve su numuneleri alındı.

Vali Yardımcısı Emin Alıcı yaptığı açıklamada, "Okulda eğitim gören bazı öğrencilerimiz; bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı şikayetleri nedeniyle ilimizdeki çeşitli hastanelere başvurmuşlardır. Öğrencilere yapılan ilk muayenelerden sonra kişilerin aynı okul öğrencileri olduğu anlaşıldığından, derhal ilgili ekiplerimizce okulun yemek hazırlanan bölümünden ve ilgili noktalardan laboratuvara gönderilmek üzere gıda ve su numuneleri alınmıştır. Hastanelere gıda zehirlenmesi şüphesi ile 23 Kasım 2018 saat 07.00 itibariyle 61 çocuğumuz başvurmuştur. Hastanelerimizde bu sebepten dolayı yatarak tedavi gören öğrencimiz bulunmamakta olup konunun incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirilmiştir. Öğrencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

Sınıflarda öğrencileri de ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Vali Yardımcısı Emin Alıcı, öğretmenler odasında da öğretmenlerle bir araya geldi.

İncelemelerde, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de hazır bulundu.