İhlas Haber Ajansı

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Kırıkkale Valiliği'nden kar yağışı uyarısı

Kırıkkale Valiliği, soğuk hava ve kar yağışıyla ilgili vatandaşların yalanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıda bulundu.


Kırıkkale'nin 25 Aralık pazar gününden itibaren yoğun kar yağışının etkisi altına girmesi bekleniyor. Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; 25 Aralık pazar günü yurdun Batı kesiminde yağış, iç kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadesi kullanıldı.

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