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Kırıkkale Valisi Yunus Sezer korona virüsü yendi

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, korona virüs tedavisinin ardından görevine başladı.


Yaptırdığı korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve bir süredir evinde tedavi gören Vali Yunus Sezer'in PCR testi negatif çıktı. Tedavisi tamamlanan Vali Sezer, görevine başladı.


Durumunun iyi olduğunu bildiren Vali Sezer, "Covid-19 bulaşı nedeniyle bir süredir evimde devam eden tedavim, PCR testimin negatif çıkması ile birlikte tamamlanarak, bugün itibariyle görevime başladım. Tedavi gördüğüm süre içerisinde dualarını esirgemeyen 7'den 70'e tüm hemşerilerimize, her mecra ile arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini ileten ve gönderdikleri mesajlarla güç veren herkese, ayrıca tüm hastalarımızın iyileşebilmesi adına fedakarca görev yapan hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

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