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Kırıkkale'de 100 bin maske dağıtıldı

Kırıkkale Belediyesi, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 100 bin maske dağıttı.


Kırıkkale Belediyesi, korona virüs salgınının etkisini azaltmak ve halkın sağlığını korumak amacıyla maske dağıtımlarına devam ediyor. Toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesinin ardından kent merkezinde 28 müdür ve 100 personel ile birlikte 28 mahallede 100 bin adet maske ücretsiz olarak dağıtıldı. Personeller kapı kapı gezerek vatandaşlara maske verdi. Vatandaşlar da bu uygulamadan bir hayli memnun kaldıklarını dile getirdi.



"Maskelerimizi ulaştırmaya çalışıyoruz"


Maske dağıtımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Zabıta Müdürü Koray Arslan, "Kırıkkale Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı'nın vermiş olduğun talimatıyla birlikte Kırıkkale'mizde bulunan 28 mahallemizde, 28 müdürümüzle birlikte koordineli bir şekilde bütün belediye memurlarımız ile birlikte her tarafı geziyoruz. Elimizden geldiğince vatandaşlarımıza maskelerimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. Tüm mahallelerde inşallah maskelerimizi dağıtmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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