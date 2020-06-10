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Kırıkkale'de 112 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Kırıkkale’nin Hacılar Beldesinde bir evin bahçesinde yapılan aramalarda 112 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kırıkkale'nin Hacılar Beldesinde bir evin bahçesinde yapılan aramalarda 112 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde merkez ilçeye bağlı Hacılar beldesinde yasa dışı kenevir ekildiği bilgisine ulaştı. Beldede ikamet eden F.S. isimli şahsın evinde ve bahçesinde yapılan aramalarda bir kısmı yabani otların arasına saklanmış, bir kısmı da saksılara ekilmiş şekilde 112 kök kenevir bitkisinin yanı sıra 1 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet mermi, 14 adet de kenevir ekiminde kullanılan büyük boy kova ele geçirildi. Şüpheli F.S. gözaltına alınırken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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