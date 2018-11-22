İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırıkkale'de 1,2 milyon liralık proje

2018 Yılı Konya Ovası Projesi Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi(KOP TEYAP) Mali Destek Programı kapsamında 1 milyon 223 bin 700 liralık 6 proje başarılı bulundu.


Kırıkkale'de hayata geçecek projelerin hedef kitlesi olan çiftçiler, belirtilen konularda eğitilerek, proje kapsamında desteklenecektir. KOP kapsamında sunulan projelerde Kırıkkale'de bitkisel üretim, hayvansal üretim ve yeni tarım teknolojileri alanında gelişmeler sağlayarak, çiftçiler desteklenecek. KOP idaresi ile projelerin sözleşmesi imzalandı. Projelerin; ikisi Merkez, ikisi Delice, Yahşihan, Balışeyh ilçelerinde uygulanacağı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.