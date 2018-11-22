Kırıkkale'de 1,2 milyon liralık proje

2018 Yılı Konya Ovası Projesi Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi(KOP TEYAP) Mali Destek Programı kapsamında 1 milyon 223 bin 700 liralık 6 proje başarılı bulundu.
Kırıkkale'de hayata geçecek projelerin hedef kitlesi olan çiftçiler, belirtilen konularda eğitilerek, proje kapsamında desteklenecektir. KOP kapsamında sunulan projelerde Kırıkkale'de bitkisel üretim, hayvansal üretim ve yeni tarım teknolojileri alanında gelişmeler sağlayarak, çiftçiler desteklenecek. KOP idaresi ile projelerin sözleşmesi imzalandı. Projelerin; ikisi Merkez, ikisi Delice, Yahşihan, Balışeyh ilçelerinde uygulanacağı bildirildi.