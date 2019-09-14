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Kırıkkale'de "14 Eylül Dünya İlk Yardım Günü" etkinlikleri

Kırıkkale’de "14 Eylül Dünya İlk Yardım Günü" dolayısıyla vatandaşlara yönelik temel ilk yardım eğitimi düzenlendi.

Kırıkkale'de "14 Eylül Dünya İlk Yardım Günü" dolayısıyla vatandaşlara yönelik temel ilk yardım eğitimi düzenlendi.


Kırıkkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Kardiyoloji uzmanı Yunus Çelik, uygulamalı olarak kanama, ilk yardım ve diğer konularda vatandaşlara sunum yaptı.


SAĞİAD Genel Başkanı Bülent Bozkurt da, toplumda ilk yardımın önemine değinerek, vatandaşların istemeleri halinde Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğüne dilekçe ile müracaatları sonucunda sertifikalı ilk yardım eğitim alabileceklerini, ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın İl AFAD Müdürlüğü aracılığı ile de e-devlet üzerinden müracaat etmeli halinde eğitim alarak AFAD gönüllüsü olabilecekleri söyledi.

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