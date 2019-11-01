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Kırıkkale'de 15 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

Kırıkkale’de bir dönercide yedikleri yemekten zehirlendikleri iddia edilen 15 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de bir dönercide yedikleri yemekten zehirlendikleri iddia edilen 15 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, bir dönerciden yemek yedikten sonra bulantı ve kusma şikayeti üzerine rahatsızlanan 15 kişi Yüksek İhtisas Hastanesi acil servise başvurdu. Yapılan muayenede gıda zehirlenmesi olduğu iddia edilen hastalar tedavi altına alındı. Acil Serviste tedavilerine devam edilen hastaların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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